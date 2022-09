Verletzungsschock: Belal Halbouni wird dem FCM sehr lange fehlen

Das hatte sich Belal Halbouni (r.) alles anders vorgestellt: In der bisherigen Saison stand er nur in Pflichtspielen für die U 23 auf dem Platz und nun hat sich der Verteidiger auch noch schwer verletzt.

Magdeburg - Eigentlich sollte der Freitag ein Festtag für FCM-Akteur Belal Halbouni werden. Doch es kam unglaublich bitter. Zunächst fühlten sich diese Tage für den Innenverteidiger des 1. FC Magdeburg sehr schön an. Mit der syrischen Nationalelf ging er auf Länderspielreise. Bei der 0:2-Niederlage gegen Jordanien am Freitag gab der Abwehrspieler dann sogar sein Debüt. Doch eine Szene in der 72. Spielminute überschattete die Premiere.