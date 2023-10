Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Erst zwei Spieler haben in dieser Zweitliga-Saison fünf Gelbe Karten gesehen. Der eine ist FCM-Offensivakteur Baris Atik, der andere Jens Castrop vom 1. FC Nürnberg. Ihren bisher letzten Karton sahen beide kurioserweise am vergangenen Sonntag beim Gastspiel des 1. FC Magdeburg in Franken, als sich ausgerechnet diese beiden Gelbsünder in die Haare bekamen. Davor wurde Atik nur in zwei Fällen aufgrund eines Fouls verwarnt, zudem sah er Gelb für eine Schwalbe bei Wehen Wiesbaden und für ein Meckern gegen Hertha. „Ich hätte mir gewünscht, dass die eine oder andere Karte nicht zustande kommt. Aber ich weiß, dass er ein Spieler ist, bei dem Emotionen dazugehören, die ihm auch eine gewisse Stärke verleihen“, meint Trainer Christian Titz.