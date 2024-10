Eine Woche nach der Pleite beim Hamburger SV (1:3) hat der 1. FC Magdeburg mit dem 0:2 (0:2) gegen Hannover 96 seine zweite Niederlage in der 2. Bundesliga kassiert.

Zweite Niederlage in Folge

Hannover 96 durfte am Sonntag jubeln: Mit 3:0 gewannen die Niedersachsen beim 1. FC Magdeburg.

Magdeburg - Nach der Niederlage beim Hamburger SV (1:3) hat sich der 1. FC Magdeburg zum ersten Mal in der neuen Zweitliga-Saison auch in der heimischen Avnet Arena geschlagen geben müssen. Vor ausverkauftem Haus von 27.065 Zuschauern unterlagen die Blau-Weißen am Sonntag mit 0:3 (0:2) gegen Hannover 96.

1,77-Meter-Mann trifft gleich doppelt per Kopf

Den ersten Nackenschlag setzte es für die Mannschaft von Christian Titz dabei schon früh. Nachdem Marcus Mathisen die erste Großchance der Hausherren nach einem Freistoß von Xavier Amaechi knapp rechts vorbeigesetzt hatte (6.), traf Andreas Voglsammer zur Führung der Gäste. Nach einem Eckball von Enzo Leopold köpfte der 1,77 Meter große Stürmer am Fünfmeterraum unbedrängt ins lange Eck ein (13.).

Nur zehn Minuten später war Voglsammer schon wieder per Kopf erfolgreich. Dieses Mal ließ FCM-Schlussmann Dominik Reimann den Ball nach einer Eingabe von Jessic Ngankam genau zum Angreifer prallen, der aus wenigen Metern keine Probleme hatte, zu vollstrecken.

Kaars vergibt die beste FCM-Chance zum Anschluss

Mit der Führung im Rücken beschränkten sich die Niedersachsen im weiteren Spielverlauf vornehmlich auf die Defensivarbeit. Die Hausherren hatten zwar viel Ballbesitz, entwickelten daraus allerdings kaum Durchschlagskraft.

Die beste Chance zum Anschlusstreffer hatte Martin Kaars, der seinen Heber nach Zuspiel von Silas Gnaka allerdings ein wenig zu hoch setzte (39.). Nur einige Augenblicke später lenkte 96-Keeper Ron-Robert Zieler, Weltmeister von 2014, eine weitgezogene Flanke von Livan Burcu mit den Fingerspitzen noch zur Ecke.

Auch nach dem Seitenwechsel blieben klare Chancen für den FCM eine Seltenheit. Stattdessen sorgte der nur wenigen Minuten zuvor eingewechselte Havard Nielsen für die Entscheidung zugunsten der Gäste (75.). Nach der zweiten Niederlage hintereinander geht es für den 1. FC Magdeburg am kommenden Sonntag beim 1. FC Kaiserslautern weiter.