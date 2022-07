Vollstrecker auf Probe: Darf Heinz Mörschel die Herzen der FCM-Fans erwärmen?

Magdeburg - Heinz Mörschel trägt das Haupthaar immer noch leicht blondiert. So wie im Februar 2021. Als er zum letzten Mal in der MDCC-Arena aufgelaufen ist. Als er in der Stille des coronabedingt leer gefegten Stadions seinen 1:0-Siegtreffer für die SG Dynamo Dresden beim 1. FC Magdeburg feierte nach einem Spiel, das kein Herz erwärmen konnte. Damals in der 3. Liga.