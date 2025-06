Mit einer cleveren Strategie hat sich die SVE bis in die Relegation gewirtschaftet. Für einen Club wie Magdeburg klingt der Ansatz der Saarländer ebenfalls verlockend. Es gibt sogar schon ein positives Beispiel.

Magdeburg - Im Haifischbecken der 2. Fußball-Bundesliga stehen Vereine wie der 1. FC Magdeburg oder die SV Elversberg ob ihrer finanziellen Möglichkeiten ganz weit unten in der Nahrungskette. Dennoch ist es beiden Clubs in der abgelaufenen Spielzeit gelungen, den Aufstiegskampf im Unterhaus aufzumischen. Zwar brach der FCM im Saisonendspurt ein, und die SVE scheiterte dramatisch in der Relegation, doch die Entwicklung der beiden Underdogs war beachtlich - und fußte auf besonders cleveren Transferkniffen.