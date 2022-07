Warum der 1. FC Magdeburg das A-Wort meidet

Magdeburg - Baris Atik ist noch nie in seiner Karriere derart gefeiert worden für eine vergebene Chance wie nach jener am vergangenen Sonntag gegen Waldhof Mannheim. In der Schlussphase lief er erst frei durch und schoss dann am Tor vorbei. Trotzdem erhielt der 26-Jährige den Applaus der blau-weißen Fans. Und mehr. Sie stimmten zudem im fröhlichen Gesang für ihren Ballzauberer ein. „Das ist der Wahnsinn“, sagte Atik etwas ungläubig. „Das ist mir noch nie passiert.“