Magdeburg. - Am Tag danach ging FCM-Trainer Christian Titz relativ schnell zum Alltag über. Haken dran an das ernüchternde 0:3 gegen den Hamburger SV. Die Enttäuschung aus den Kleidern schütteln, den Blick nach vorne richten. Am Sonnabend tat der 53-Jährige dies in der Regionalliga Nordost, wo er sich das 3:1 des SV Babelsberg 03 gegen Spitzenreiter Lok Leipzig zu Gemüte führte. Knapp 70 Minuten weilte Titz im Stadion, dann trat er die Heimreise an.

