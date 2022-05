Warum Florian Kath beim 1. FC Magdeburg immer eine Option ist

FCM-Trainer Christian TItz erkennt die Lücke, Florian Kath füllt sie aus: Der 27-Jährige zeichnet sich durch seine Flexibilität aus, fühlt sich aber in der Offensive am wohlsten.

Magdeburg - Am vergangenen Wochenende war es mal wieder so weit. Die Partie gegen Borussia Dortmund II begann Florian Kath zwar auf der rechten Außenbahn, als er ausgewechselt wurde, war er aber schon längst auf die linke Seite gewechselt. Seine Variabilität: für ihn Fluch und Segen zugleich. „Einerseits komme ich so für viele Positionen infrage, bin immer eine Option“, sagt Kath, „andererseits kann ich mich kaum festspielen.“ Sprich: Man füllt eine Lücke aus, die dann bei der Rückkehr vom Stammspieler wieder besetzt ist. Grundsätzlich, das betont der 27-Jährige aber mit einem Augenzwinkern, sei es ein Vorteil: „Für mich bleibt meistens ein Platz übrig.“