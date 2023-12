Leon Bell Bell steht in Kameruns vorläufigem Kader für den Afrika-Cup. Ob der Akteur des 1. FC Magdeburg mit dabei ist, entscheidet sich am Donnerstag.

Magdeburg - Leon Bell Bells Name ist einer von 59 auf der vorläufigen Kaderliste der Nationalmannschaft Kameruns. Diese nimmt in der Elfenbeinküste am Afrika-Cup (13. Januar bis 11. Februar 2024) teil. Ob bei der kontinentalen Meisterschaft auch Bell Bell vom 1. FC Magdeburg mit dabei ist, zeigt sich am Donnerstag ab 11 Uhr. Dann gibt Nationaltrainer Rigobert Song auf einer Pressekonferenz im technischen Zentrum des kamerunischen Fußballverbandes im Bezirk Odza in Yaoundé sein Aufgebot bekannt.