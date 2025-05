Der 1. FC Magdeburg trainierte am Mittwoch zum zweiten Mal in dieser Woche. Im Folgenden geht es darum, wie die Personallage ist.

Magdeburg - An diesem Donnerstag stehen die Akteure des 1. FC Magdeburg nicht auf dem Rasen. Sie haben trainingsfrei. Vor dem Düsseldorf-Spiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) finden dann am Freitag und Sonnabend die letzten Einheiten in dieser Zweitliga-Saison für Livan Burcu, der nach seinem Infekt wieder ins Training zurückgekehrt ist, und Co. statt. Beim Training am Mittwoch fehlten vier Spieler. Die Volksstimme hat beim Verein nachgefragt, weshalb.