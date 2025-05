Das Match zwischen Magdeburg-Neustadt und Gommern ist mit einer deutlichen 0:2 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Tobias Petzke (Stendal) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Magdeburger (36., 39.). In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Dominic Engel (SV Eintracht Gommern) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 61, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.05.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt liegt 0:2 zurück – Minute 89

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Pjotr Tuente (Gommern) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 2:0 verließen die Gommeraner den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SV Eintracht Gommern

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Hildebrandt, Mahner (74. Wiegel), Wald, Fischer, Brachwitz, Reuper, Klawunn, Schulz, Iyamu, Simon

SV Eintracht Gommern: Bellach (65. Werban) – Tuente, Engel, Schmidt (59. Schellbach), Napiontek, Sindermann, Hübener, Bea, Hoppe, Kunitschke (90. Baumbach), Schulz

Tore: 0:1 Dominic Engel (61.), 0:2 Pjotr Tuente (89.); Schiedsrichter: Tobias Petzke (Stendal); Assistenten: Marko Roßnick, Mathias Sawatzki; Zuschauer: 65