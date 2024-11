Magdeburg - Der SSV Ulm muss in dieser Saison ohne einen Aufstiegshelden auskommen. Ein wichtiger Offensivakteur, der in Magdeburg kein Unbekannter ist, hat die Spatzen verlassen. Gemeint ist Leo Scienza. Zwölf Tore und 15 Vorlagen in der abgelaufenen Drittliga-Saison überzeugten Bundesligist Heidenheim von einer Verpflichtung. Zur Erinnerung: Beim FCM war er in der Zweitliga-Serie 2022/2023 ohne Torbeteiligung geblieben und wurde sogar suspendiert. In Ulm überragte er als Garant für den Durchmarsch in Liga zwei. Entsprechend schade ist es für die Donaustädter, in dieser Saison auf ihn verzichten zu müssen.

