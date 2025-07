Ex-Profi Piotr Chrapkowski (l.) ließ es sich nach dem Gewinn der Champions League nicht nehmen, es in der SCM-Kabine richtig krachen zu lassen. Zusammen mit Sergey Hernandez (r.) und Antonio Serradilla hatte der 37-Jährige dabei natürlich viel Spaß. Seine Beliebtheit soll "Chrapek" künfig auch in offizieller Funktion im SCM-Marketing und der Sponsorenbetreuung einbringen.

Magdeburg - Der eine oder andere Fan des SC Magdeburg wird Piotr Chrapkowski gelegentlich in der Stadt oder bei den Spielen in der Getec-Arena gesehen haben. Und wird den einstigen Abwehrrecken jetzt rund um die Spiele der Grün-Roten noch öfter sehen. Denn „Chrapek“ kehrt jetzt auch in offizieller Funktion zum SCM zurück. Ab 1. August soll er eine Funktion im Bereich Marketing/Sponsorenbetreuung übernehmen.