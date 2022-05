Wer soll Baris Atik beim 1. FC Magdeburg ersetzen?

Magdeburg - Früher als geplant musste Cheftrainer Christian Titz die Einheit des 1. FC Magdeburg am Donnerstag beenden. Zu heftig stürmte es unter Mittag auf dem Nebenplatz an der MDCC-Arena, als dass die Drittliga-Fußballer hätten weitermachen können. „Wir hatten Glück, dass wir unser Trainingsprogramm so weit absolvieren konnten“, erzählte Titz. Und das ist in dieser Woche wohl besonders wichtig, müssen die Elbestädter im Heimspiel am Sonnabend gegen Viktoria Berlin (14 Uhr/MDR, Magentasport) mit Baris Atik doch einen absoluten Schlüsselspieler ersetzen.