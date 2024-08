Im Jahr 2015 schaffte der 1. FC Magdeburg in Offenbach die Rückkehr in den Profi-Fußball. Vor dem Pokalduell erinnert sich Sturmlegende Christian Beck an die damalige Relegation zur 3. Liga.

Magdeburg - Das Team des 1. FC Magdeburg ist sich über die Brisanz der DFB-Pokalpartie am Montag (18 Uhr/Sky) in Offenbach bewusst. Dies macht Abräumer Jean Hugonet deutlich. „Wir wissen, es ist ein besonderes Spiel für die Fans beider Vereine“, betont der 24-Jährige. Schließlich haben die Anhänger das Relegationsduell 2015 genau vor Augen. Rückblickend war dieses nicht nur äußerst emotional, sondern auch wegweisend. Schließlich ebnete der damalige Aufstieg dem FCM den Weg in eine bessere Zukunft, während Kickers Offenbach dem ersehnten Sprung in Liga drei nie wieder so nah kam.