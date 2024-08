Der 1. FC Magdeburg hofft auf einen Einsatz von Baris Atik am Sonntag. Trainer Christian Titz äußert sich in jedem Fall schon mal optimistisch.

Magdeburg - Ein Duell mit Eintracht Braunschweig am 2. Spieltag kommt dem 1. FC Magdeburg bekannt vor. Schließlich trafen beide Teams auch in der abgelaufenen Zweitliga-Saison zu diesem Zeitpunkt aufeinander. Das gleiche Resultat wie damals würden die Blau-Weißen unterschreiben. Denn am 6. August 2023 gewann der FCM daheim 2:1. Vor dem Gastspiel bei den Niedersachsen am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) steht beim Club insbesondere Personelles im Fokus.