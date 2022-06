Wie es beim 1. FC Magdeburg nach dem Corona-Ausbruch weitergeht

Magdeburg - Gemeinsam zu Mittag essen, die Koffer in den Mannschaftsbus verfrachten, die Reise nach Zwickau antreten – so wäre am Freitag der reguläre Ablauf des Fußball-Drittligisten 1. FC Magdeburg gewesen. Wenn das Wörtchen „wenn“ nicht wäre. Wenn nicht 13 Spieler und ein Mitglied des Betreuerteams positiv auf das Coronavirus getestet worden wären. So fuhr gestern kein Bus an der MDCC-Arena vor. Es blieb alles ruhig.