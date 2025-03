Nach dem 2:2 im Hinspiel haben sich Magdeburg und Fürth auch in der Rückrunde unentschieden getrennt. Die Volksstimme liefert erste Stimmen nach der Partie.

Wie FCM-Coach Titz und sein Gegenüber auf das 1:1 blicken – und: bei El Hankouri stehen noch Untersuchungen an

Fürth - Nach einem Remis wie dem 1:1 am Sonnabend in der Partie zwischen Greuther Fürth und dem 1. FC Magdeburg stellt sich immer eine Frage: Wie zufrieden sind beide Seiten mit dem Unentschieden? Im Nachgang an die Zweitliga-Begegnung zwischen den Franken und dem FCM vor 12.930 Zuschauern beantworteten beide Trainer diese Frage unterschiedlich. Und Club-Coach Christian Titz sprach indes auch über die Verletzung von Mohammed El Hankouri, der bekanntlich fehlte. Die Volksstimme liefert die entsprechenden Aussagen beider Trainer.