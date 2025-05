Der Gastgeber der Eishockey-Weltmeisterschaft 2028 ist im kommenden Jahr nur noch zweitklassig. Am Dienstag wird der zweite Absteiger ermittelt.

Stockholm - Frankreich ist erster Absteiger bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Schweden und Dänemark. Durch die 1:3-Niederlage in Stockholm gegen Slowenien kann der WM-Gastgeber von 2028 mit nur einem Punkt gruppenübergreifend keine zwei Teams mehr hinter sich lassen. Der zweite Absteiger wird am Dienstag zwischen Kasachstan und Norwegen ermittelt.