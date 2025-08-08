Zwei Partien absolviert Wie gut der FCM II bereits in der Regionalliga angekommen ist

Ein Sieg und eine Niederlage stehen für die U 23 des 1. FC Magdeburg bisher zu Buche. Dieser Auftakt hat Einfluss auf das Befinden der jungen Spieler. Vor der Partie gegen Luckenwalde stellt der Club indes einen neuen Spieler vor.