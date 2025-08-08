Zwei Partien absolviert Wie gut der FCM II bereits in der Regionalliga angekommen ist
Ein Sieg und eine Niederlage stehen für die U 23 des 1. FC Magdeburg bisher zu Buche. Dieser Auftakt hat Einfluss auf das Befinden der jungen Spieler. Vor der Partie gegen Luckenwalde stellt der Club indes einen neuen Spieler vor.
08.08.2025, 12:05
Magdeburg - Die U 23 des 1. FC Magdeburg ging mit Ungewissheit in die erste Regionalliga-Saison nach dem Aufstieg. Zwar waren die Blau-Weißen schon vorab optimistisch, sich nicht verstecken zu müssen, doch konnten ihr derzeitiges Leistungsvermögen nicht komplett einschätzen.