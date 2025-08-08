weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. 1. FC Magdeburg
    4. >

  4. Zwei Partien absolviert: Wie gut der FCM II bereits in der Regionalliga angekommen ist

Zwei Partien absolviert Wie gut der FCM II bereits in der Regionalliga angekommen ist

Ein Sieg und eine Niederlage stehen für die U 23 des 1. FC Magdeburg bisher zu Buche. Dieser Auftakt hat Einfluss auf das Befinden der jungen Spieler. Vor der Partie gegen Luckenwalde stellt der Club indes einen neuen Spieler vor.

Von Yannik Sammert 08.08.2025, 12:05
Angreifer Malick Sanogo und die anderen Blau-Weißen wissen: Sie können den Gegnern in der Regionalliga auf Augenhöhe begegnen.
Angreifer Malick Sanogo und die anderen Blau-Weißen wissen: Sie können den Gegnern in der Regionalliga auf Augenhöhe begegnen. Foto: Eroll Popova

Magdeburg - Die U 23 des 1. FC Magdeburg ging mit Ungewissheit in die erste Regionalliga-Saison nach dem Aufstieg. Zwar waren die Blau-Weißen schon vorab optimistisch, sich nicht verstecken zu müssen, doch konnten ihr derzeitiges Leistungsvermögen nicht komplett einschätzen.