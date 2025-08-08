Für den SC Freital endete der 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den Bischofswerdaer FV 1 mit 1:2 (0:2).

Philipp Scharfe traf für den Bischofswerdaer FV 1 in Minute 16 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Bischofswerdaer waren aber noch nicht fertig: In Minute 35 wurde ein weiteres Tor durch Eduard Hofmann erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich acht Minuten bis zum Abpfiff, als Bruno Schiemann den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für das Team aus Freital erlangte (82.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SC Freital wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Bischofswerdaer FV 1 beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SC Freital rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – Bischofswerdaer FV 1

SC Freital: Kamenz – Fluß (75. Ohnesorge), Michael (46. Adler), Weidauer (75. Menz), Schiemann, Horschig, Schulze (29. Tänzer), Frenzel, Von Brezinski, Wermann, Herold

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Hecker (71. Bürger), Weiß, Dolla (78. Rettig), Scharfe (85. Scholze), Hofmann, Baum (71. Krautschick), Reh, Stopp, Born, Scheunert

Tore: 0:1 Philipp Scharfe (16.), 0:2 Eduard Hofmann (35.), 1:2 Bruno Schiemann (82.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Benjamin Strebinger, Nora Dieckmann; Zuschauer: 586