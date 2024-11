Magdeburg - Per se zeichnen sich Außenverteidiger ja nicht gerade durch Kopfballstärke aus. Zudem deutet im Fall des Pierre Nadjombe die Körpergröße von 1,83 Metern ebenfalls nicht auf eine entsprechende Qualität hin. Dennoch hat der Akteur des 1. FC Magdeburg in den jüngsten beiden Testspielen mit dem Kopf getroffen. Sowohl beim 4:1 gegen Energie Cottbus als auch beim 2:2 bei Hannover 96 am Donnerstag erzielte er jeweils das 2:0 auf diese Weise. Ist der Sommerneuzugang also eine Kopfballmaschine? „Das noch nicht, aber wird noch“, antwortet er mit einem Lachen auf diese Frage: „Ich versuche, mich immer offensiv einzuschalten. Und wenn es dann mit einem Tor klappt, ist das gut.“

