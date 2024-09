Magdeburg - Arm in Arm schlenderten Daniel Heber und Alexander Nollenberger am Sonnabend nach dem Sieg in Darmstadt über den Rasen. Sichtlich erheitert unterhielten sie sich dabei. Und in einem Moment wuschelte Heber seinem Kollegen dabei herzlich durch die Haare. Schon während der Zweitliga-Partie war aufgefallen, wie wertschätzend sich das Team des 1. FC Magdeburg behandelte. Mohammed El Hankouri würdigte etwa einen gelungenen Pass von Silas Gnaka und teilte Martijn Kaars in einer Situation mit, Gefallen an einem hohen Zuspiel gefunden zu haben – obwohl die Kugel ins Aus ging.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.