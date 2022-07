FCM: Ultras vom KSC rufen vor Heimspiel zu Fanmarsch auf

Magdeburg/Karlsruhe - Da kommt was zu, auf den FCM und seinen Fans am kommenden Sonntag in Karlsruhe. Nach der 0:5-Niederlage gegen Paderborn, organisieren die KSC-Ultras einen Fanmarsch.

Für den KSC ist es das erste Heimspiel in dieser Saison. Nun wurde zum Fanmarsch vor dem Spiel gegen den 1. FC Magdeburg aufgerufen.

„Nach einem maximal missglückten Saisonstart und einer negativen Stimmung, die teilweise das KSC-Umfeld lähmt, steht nun das erste Heimspiel vor der Tür“, heißt es in dem Aufruf vom ULTRA1894-Bündnis.

Und weiter: "Wir können Spiele beeinflussen, wir können Spiele drehen und wir können Spiele gewinnen.“

KSC-Ultras machen Stimmung

Die KSC-Ultras: hoch motiviert. „Eklig“ könnte es werden in Karlsruhe, sagt Christian Beck in seiner Kolumne (erscheint kommenden Donnerstag exklusiv im Volksstimme-Newsletter).

Das Stadion in der Stadt in Baden war in der vergangenen Saison starke fünfmal ausverkauft, in manchen Spielzeiten ist es mit bis zu 17.000 Zuschauern rappelvoll. Es könnte für den FCM ein Auswärtsspiel nach Maß werden – so lange es friedlich bleibt.