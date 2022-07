Sercan Sararer spielt beim FCM Probe

Magdeburg - Dem FCM drückt der Schuh, geht es um das Thema Kader für die bald anstehende Zweitliga-Saison - vor allem im Sturm. Das macht sich einmal mehr bemerkbar: die Blau-Weißen testen aktuell Offensivspieler Sercan Sararer.

Wie der Verein am Mittwochabend verkündet, trainiert der gebürtige Nürnberger Sararer beim FCM mit. Der ehemalige türkische Nationalspieler (12 Spiele) ist bereits der dritte Offensivspieler binnen weniger Tage, der beim Club getestet wird.

Der Rechtsfuß hat bereits einiges auf dem Kerbholz. Ausgebildet bei Greuther Fürth, spielte er unter anderem für Stuttgart, Düsseldorf und zuletzt beim Pleite-Verein Türgücü München.

Aktuell ist Sararer vereinslos und hat trotz seines stolzen Fußballeralters von 32 Jahren, immer noch einen beachtlichen Marktwert von 250.000 Euro (transfermarkt.de).

Sararer könnte den Sturm beim FCM bekleiden. Foto: imago

Mit Blick auf seine Statistik: möglicherweise zurecht. In 233 Spielen, in allen drei Profiligen, gelangen ihm fast 90 Torbeteiligungen. Aber: In der vergangenen Saison brachte es der Türke in München auf 21 Einsätze, schoss dabei nur 3 Tore.

Alles keine überragenden Werte; die Erfahrung von 129 Spielen in der Zweiten und über 30 Spielen in der Ersten Liga, könnten ihn aber zum Feuerwehrmann beim FCM-Angriff machen. Damit wäre er der um Längen erfahrenste Profi im Kader des Vereins. Ein großer Pluspunkt für den Nürnberger.

FCM-Sturm-Problem

Denn immerhin gilt es, den nach den Verletzungen von Luca Schuler und Kai Brünker löchrigen Sturm des 1. FC Magdeburg zu besetzen.

Neben dem aus Ghana stammenden Stürmer Raymond Owusu - der wieder nach Hause geschickt wurde - kickt aktuell Ex-Dresdner Heinz Mörschel am Heinz-Krügel-Platz mit.