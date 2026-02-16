Ein junger italienischer Radsportler stirbt bei einem Trainingsunfall im Norden des Landes. Er wird nur 18 Jahre alt.

Bergamo - Der italienische Nachwuchs-Radprofi Francesco Mazzoleni ist bei einem Trainingsunfall in seinem Heimatland ums Leben gekommen. Nach Angaben seines Teams wurde der 18-Jährige bei einem Unfall angefahren und dabei tödlich verletzt. „Es ist ein sehr trauriger Sonntag für uns. Unser Francesco Mazzoleni verlässt uns viel zu früh“, teilte sein Team auf der Plattform Instagram mit.

„Wir werden dein Lächeln und deine Entschlossenheit, mit der du deinen Traum verfolgt hast, immer in Erinnerung behalten. Du bist und bleibst für immer einer von uns“, schrieb das Team weiter.

Laut Informationen der Tageszeitung „Gazzetta dello Sport“ ereignete sich der Unfall am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr in der Nähe der norditalienischen Stadt Bergamo. Trotz der eingetroffenen Einsatzkräfte konnte das Leben des U23-Profis nicht mehr gerettet werden.