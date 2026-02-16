weather schneeregen
  4. Champions League: BVB gegen Bergamo ohne Schlotterbeck und Süle

Borussia Dortmund muss im Play-Off-Hinspiel der Königsklasse auf zwei wichtige Abwehrstützen verzichten.

Von dpa Aktualisiert: 16.02.2026, 12:15
Nico Schlotterbeck fehlt Borussia Dortmund gegen Atalanta Bergamo. (Archivbild)
Nico Schlotterbeck fehlt Borussia Dortmund gegen Atalanta Bergamo. (Archivbild) Bernd Thissen/dpa

Dortmund - Borussia Dortmund muss im Play-Off-Hinspiel der Champions League gegen Atalanta Bergamo den Ausfall von Nationalspieler Nico Schlotterbeck und Niklas Süle verkraften. Schlotterbeck fehlt in der Partie am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) wegen muskulärer Probleme. Süle steht aufgrund einer Oberschenkelverletzung nicht zur Verfügung.

Damit verschärfen sich die Abwehrsorgen beim Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga, bei dem auch Emre Can (Leistenprobleme) ausfällt. Möglicherweise kommt daher der 18-jährige Luca Reggiani zu seinem Startelf-Debüt beim BVB.