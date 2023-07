20. Tour-Etappe: Letzter Kraftakt in den Vogesen

Belfort - Vor der Ehrenrunde in Paris geht es für die Radprofis der 110. Tour de France noch einmal an die Reserven. Auf der Fahrt durch die Vogesen müssen sechs Anstiege bezwungen werden, die beiden anspruchsvollsten am Ende.

Nach 133,5 Kilometern und fast 3500 Höhenmetern wird dann am Samstagabend im Skigebiet Le Markstein nahe der deutschen Grenze der Tour-Sieger feststehen. Aufgrund der Lage im Klassement könnte Spitzenreiter Jonas Vingegaard Ausreißern einen großzügigen Vorsprung gewähren.