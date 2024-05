Lions-Quarterback Goff bekommt einen neuen Mega-Vertrag und bleibt in Detroit. Er soll zusammen mit einem Deutsch-Amerikaner den Super Bowl holen.

Detroit - Die Detroit Lions haben ihren Quarterback Jared Goff mit einem lukrativen Vertrag für weitere vier Jahre an sich gebunden.

Der letztjährige Playoff-Halbfinalist der National Football League (NFL) und der Spielmacher einigten sich auf einen neuen Kontrakt, der Goff bis 2028 insgesamt bis zu 212 Millionen Dollar (rund 197 Millionen Euro) einbringen kann - 170 Millionen Dollar davon seien garantiert. Das berichtete die NFL auf ihrer Homepage unter Verweis auf Insider.

Mit 53 Millionen Dollar pro Saison ist Goff künftig einer der NFL-Spieler mit dem höchsten Jahreseinkommen. Der 29-Jährige soll zusammen mit dem deutsch-amerikanischen Passempfänger Amon-Ra St. Brown die Lions zur Meisterschaft führen - St. Brown hatte seinen Vertrag zuletzt ebenfalls bis 2028 verlängert. In der vorigen Saison war das Team in den Playoffs erst im Conference Championship ausgeschieden und hatten den Einzug in den Super Bowl knapp verpasst.