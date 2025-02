New Orleans - Die National Football League (NFL) weitet ihre Auslandsaktivitäten aus und wird in diesem Jahr erstmals ein Spiel der regulären Saison in Irland austragen. Wie die Profi-Liga zwei Tage vor dem Super Bowl in New Orleans zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles bekanntgab, ist der Croke Park in Dublin Austragungsort für die Premiere. Heim-Team sind die Pittsburgh Steelers. Das genaue Datum und der Kontrahent sollen im Frühjahr bekanntgegeben werden.

„Wir freuen uns, im Rahmen unserer International Games 2025 offiziell ein NFL-Spiel der regulären Saison nach Irland zu bringen“, sagte NFL-Vizepräsident Peter O'Reilly. „Wir freuen uns, Teil dieses historischen Ereignisses zu sein und Pittsburgh in einem Spiel zu vertreten, das die NFL den großen Sportfans in Irland näherbringt“, sagte Steelers-Präsident Art Rooney II.

Neben Dublin werden in der kommenden Saison auch Berlin mit Gastgeber Indianapolis Colts und Madrid mit den Miami Dolphins erstmals Spielorte in der regulären NFL-Saison sein. Zudem finden drei Spiele in London mit den Teams New York Jets, Cleveland Browns und Jacksonville Jaguars statt.