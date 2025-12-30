Die NHL-Superstars Leon Draisaitl und Connor McDavid bleiben beim Sieg der Edmonton Oilers ohne Treffer. Der überragende Spieler der Partie steht im Tor der Kanadier.

Winnipeg - Edmontons Goalkeeper Calvin Pickard hat seinen Teamkollegen und Superstars Leon Draisaitl und Connor McDavid im NHL-Auswärtsspiel bei den Winnipeg Jets die Show gestohlen. Der Oilers-Torwart glänzte beim 3:1-Erfolg mit 41 Paraden. Das kanadische Team führt mit 46 Punkten die Pacific Division der nordamerikanischen Eishockey-Liga an.

„Calvin war heute fantastisch, ganz klar der beste Spieler“, sagte Trainer Kris Knoblauch nach der Partie. Max Jones, Jack Roslovic und Zach Hyman erzielten die Treffer für die Oilers. Der deutsche Nationalspieler Draisaitl und McDavid gingen diesmal leer aus. „Wir haben so viele Spiele dank Connor und Leon gewonnen. Winnipeg hat heute einen guten Job gemacht, die beiden unter Kontrolle zu bekommen“, analysierte der Oilers-Coach das Spiel.



Niederlagen für weitere deutsche NHL-Protagonisten

Für die anderen deutschen NHL-Vertreter gab es wenig zu feiern. Nationalspieler Tim Stützle verlor mit den Ottawa Senators das Heimspiel gegen die Columbus Blue Jackets 1:4. JJ Peterka und die Utah Mammoth unterlagen trotz eines Treffers des Nationalspielers mit 3:4 gegen die Nashville Predators. Auch Trainer Marco Sturm musste mit seinen Boston Bruins eine knappe 1:2-Niederlage nach Verlängerung bei den Calgary Flames hinnehmen.