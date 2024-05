Berlin (dpa) - - Der frühere Tennisstar Andre Agassi wird 2025 Kapitän des Teams Welt beim Laver Cup. Vom kommenden Jahr an werde der einstige Weltranglisten-Erste und Ehemann von Steffi Graf John McEnroe in dieser Rolle ablösen, teilten die Veranstalter mit.

Bei der diesjährigen Austragung in Berlin wird McEnroe ein letztes Mal das Team Welt an den drei Wettkampftagen gegen das von Björn Borg betreute Team Europa anführen. Vom 20. bis 22. September findet die Veranstaltung unter anderem mit Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev und dem spanischen Topstar Rafael Nadal in der Berliner Uber Arena statt. 2025 wird der Wettbewerb dann in San Francisco ausgetragen.