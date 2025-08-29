Daniel Altmaier folgt Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff in der Herren-Konkurrenz der US Open in die dritte Runde. Der Tennisprofi gewinnt gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas - und wie.

Nach dem Match gab es noch einen kleinen Disput zwischen Daniel Altmaier (l) und Stefanos Tsitsipas.

New York - Tennisprofi Daniel Altmaier hat mit dem Drittrunden-Einzug seinen bisher größten Erfolg bei den US Open gefeiert. Der 26-Jährige aus Kempen rang in einem erneuten packenden Fünf-Satz-Krimi den früheren Top-Ten-Spieler Stefanos Tsitsipas aus Griechenland 7:6 (7:5), 1:6, 4:6, 6:3, 7:5 nieder.

Im entscheidenden fünften Satz wehrte Altmaier beim Stande von 4:5 einen Matchball ab und glich zum 5:5 aus. Dann schwächelte Tsitsipas bei eigenem Aufschlag, auch ein Doppelfehler und eine verschlagene Vorhand des Griechen halfen Altmaier zum Sieg.

Altmaier: „Für Momente wie diese spiele ich Tennis“

Nach 4:21 Stunden verwandelte Altmaier gegen Mitternacht (Ortszeit) seinen Matchball und ließ sich vor Freude auf den Boden fallen. Bei seiner vierten Teilnahme beim Grand-Slam-Turnier in New York steht er erstmals in der dritten Runde.

„Ich habe mein Herz hier auf dem Platz gelassen. Für Momente wie diese spiele ich Tennis“, sagte Altmaier. „Es ist schwierig zu beschreiben, wie ich mich fühle. Eine große Erleichterung. Es war mehr ein Kampf gegen mich selbst. Ich habe versucht, weiter an mich zu glauben.“

Disput mit Tsitsipas am Netz

Beim Handshake am Netz kam es zu einem Disput. Tsitsipas werde seine Worte wahrscheinlich morgen bereuen, sagte Altmaier bei Sky, ohne Details zu nennen. „Das ist der Sport. Ich meine, im Fußball sieht man, dass sich sogar Leute in die Haare kriegen und Fäuste fliegen. Im Tennis ist es so, dass man vielleicht mal einen Satz sagt, der dann nicht angepasst ist“, sagte Altmaier der Deutschen Presse-Agentur: „Das ist auch okay.“ Es könne nicht „alles hihi, haha, und schön sein, wenn man in fünf Sätzen verliert“, meinte er. „Der Tennisport ist sehr emotional.“

Zu Beginn des vierten Satzes hatte Altmaier mit einem Break zurückgelegen, sich aber zurückgekämpft. Er überraschte Tsitsipas mit einem Aufschlag von unten, lockte ihn nach vorn und schickte ihn dann mit einem Lob wieder an die Grundlinie. Der Punkt ging an Altmaier.

Alle drei deutschen Herren in der dritten Runde

Mit dem Erfolg über Tsitsipas veredelte Altmaier seinen Fünf-Satz-Erfolg aus seiner Erstrundenpartie. Zum Auftakt des Grand-Slam-Turniers in New York hatte der Davis-Cup-Spieler Hamad Medjedovic aus Serbien in 4:46 Stunden niedergerungen. Sein nächster Gegner am Samstag ist nun der an Position acht gesetzte Australier Alex de Minaur.

Altmaier ist neben Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff der dritte Deutsche in der Herren-Konkurrenz in der dritten Runde. Bei den Damen ist noch Laura Siegemund im Rennen.