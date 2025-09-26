Für Daniel Altmaier ist das Turnier in Tokio beendet. Ein Australier ist zu stark für den deutschen Profi.

Tokio - Tennisprofi Daniel Altmaier hat beim ATP-Turnier in Tokio den Einzug ins Viertelfinale verpasst. Der 27-Jährige unterlag im Achtelfinale dem Australier Aleksandar Vukic klar mit 4:6, 2:6. In seiner Auftaktpartie hatte Altmaier in der japanischen Hauptstadt noch gegen den Kanadier Denis Shapovalov in zwei Sätzen gewonnen.

Für Altmaier war die Partie gegen Vukic das zweite Match seit seiner verletzungsbedingten Aufgabe in der dritten Runde der US Open gegen den Australier Alex de Minaur. Danach hatte Altmaier auch für die Davis-Cup-Partie in Japan vor zwei Wochen abgesagt.