Die JSG Wernigerode hatte am Donnerstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II-Partie gegen die SG Sargstedt / Germania HBS II mit 1:4 (0:0).

Wernigerode/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Daniel Stechhahn. Der Trainer von JSG musste seine Mannschaft bei einer 1:4 (0:0)-Niederlage gegen Sargstedt beobachten.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst angepfiffen, als Ole Schindler für Sargstedt traf und zehn Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (55.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Halberstädter legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Alexander Michl der Torschütze (58.).

Minute 58: JSG Wernigerode mit 0:2 im Rückstand

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die JSG Wernigerode musste einmal Gelb hinnehmen. Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Marius Enge konnte in Minute 68 einnetzen. Es sah nicht gut aus für die JSG Wernigerode. In Minute 72 schaffte es Spieler Nummer 17 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Spielstand 3:1 für die SG Sargstedt / Germania HBS II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 5

Nur neun Minuten vor Schluss gelang es Michl, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:4 zu festigen (81.). In Spielminute 88 handelte sich die SG Sargstedt / Germania HBS II noch eine Gelbe Karte ein. Die JSG Wernigerode rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: JSG Wernigerode – SG Sargstedt / Germania HBS II

JSG Wernigerode: Berger – Dübner (64. Bartkowiak), Asemerom, Fuchs (30. Buchold), Hahne, Schulz, Freystein, Wypior, C. Stechhahn, Turk (64. Michaelis), C. Stechhahn

SG Sargstedt / Germania HBS II: Holstein – Kühnau (36. Neumann), Henning (46. Enge), Hotopp (46. Camara), Natow (32. Schindler), Herbst (46. Kurzbach), Hartmann, Simon, Richter, Michl, Abazid

Tore: 0:1 Ole Schindler (55.), 0:2 Alexander Michl (58.), 0:3 Marius Enge (68.), 1:3 Hannes Buchold (72.), 1:4 Alexander Michl (81.); Schiedsrichter: Michael Wollheim (Timmenrode); Zuschauer: 32