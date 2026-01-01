Gary Anderson träumt vom dritten WM-Titel, Ryan Searle steht zum ersten Mal in seiner Laufbahn im Halbfinale. Für einen Publikumsliebling ist das Turnier dagegen vorbei.

London - Gary Anderson darf bei der Darts-Weltmeisterschaft weiter auf den dritten Titelgewinn hoffen. Der Schotte gewann im Londoner Alexandra Palace gegen Justin Hood mit 5:2 und steht in der Runde der besten vier Spieler.

Bei seiner ersten Teilnahme auf der größten Darts-Bühne der Welt war Hood als Außenseiter und aktuelle Nummer 86 der Welt ins Viertelfinale eingezogen. Im Duell mit Anderson glich er in den Sätzen zum 1:1 und 2:2 jeweils aus. Anschließend spielte sein 55-jähriger Kontrahent seine Erfahrung aus und gewann drei Sätze nacheinander.

Searle: „Ein großer Moment“

Bereits zuvor hatte Ryan Searle zwar zum ersten Mal Sätze bei dieser WM abgeben müssen. Ins Halbfinale zog der 20. der Weltrangliste dank eines 5:2 gegen Jonny Clayton aus Wales aber dennoch ein. „Das ist natürlich ein großer Moment in meiner Karriere“, sagte Searle bei DAZN. „Ich glaube, das Glück hat sich gewendet und zu meinen Gunsten entwickelt, besonders in diesem Turnier.“

Searle dominierte die ersten drei Sätze, ließ seinen Rivalen dann allerdings noch einmal hoffen. Die Wende konnte Clayton jedoch nicht mehr einleiten. Die Probleme bei den Doppeln wurden ihm zum Verhängnis.