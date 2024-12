München - Angelique Kerber wird Beraterin beim Deutschen Tennis Bund (DTB). Die ehemalige Weltranglistenerste soll vom neuen Jahr an sowohl das Elite-Team der Frauen beim Billie Jean King Cup als auch Nachwuchsspielerinnen unterstützen. Das teilte der DTB mit und setzt dabei auf den „großen Erfahrungsschatz“ der im Sommer zurückgetretenen Sportlerin.

Die 36-Jährige, die in ihrer Laufbahn unter anderem die Grand-Slam-Turniere bei den Australian Open, US Open und in Wimbledon gewonnen hatte, arbeitet künftig mit zwei ihrer ehemaligen Trainer zusammen: Rainer Schüttler ist Teamkapitän beim Billie Jean King Cup, der früher Fed-Cup hieß. Torben Beltz wurde jüngst als Chef-Bundestrainer Damen beim DTB vorgestellt.

Kerber zu deutschem Frauentennis: „Gibt Nachholbedarf“

„Wir sprechen eine Sprache und verstehen uns gut. Gemeinsam wollen wir das Frauentennis wieder nach vorne bringen. Denn klar ist: Es gibt Nachholbedarf“, sagte Kerber der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ zu ihrem neuen Job. „Mal wird es eher eine Rolle als Mentorin sein, werde ich Einzelgespräche führen oder individuell coachen, mal findet das eher mit der Gruppe statt oder beim Training auf dem Platz.“

Verbandspräsidentin Veronika Rücker sprach von „Stolz und Zuversicht“, dass sie die Olympia-Silbermedaillengewinnerin von 2016 für die Aufgaben gewinnen konnte. „Angie war mit ihrem Kampfgeist und der großen Leidenschaft auf dem Platz stets ein leuchtendes Vorbild für junge Nachwuchsspielerinnen, die jetzt direkt von ihrem Wissen und ihrer Erfahrung profitieren können.“

Rücktritt nach Olympia in Paris

Kerber war zwischen 2016 und 2017 lange die Nummer eins der Tennis-Welt. Neben den drei Grand Slams und Olympia-Silber in Rio gewann sie elf weitere WTA-Turniere. 2014 führte sie das deutsche Team ins Fed-Cup-Finale, wo es eine Niederlage gegen Tschechien setzte. Nach ihrem Viertelfinal-Aus bei den Sommerspielen von Paris beendete Kerber, die eine kleine Tochter hat, ihre erfolgreiche Karriere.