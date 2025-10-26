Die achtmalige Weltmeisterin Lea Sophie Friedrich darf in Chile zunächst auf Edelmetall hoffen, im Finale reicht es dafür dann aber nicht ganz.

Santiago de Chile - Das deutsche Bahnrad-Team ist am vierten Tag der Weltmeisterschaften in Santiago de Chile ohne Medaille geblieben. Ein vierter Platz im 1.000-Meter-Zeitfahren für Lea Sophie Friedrich war das beste Ergebnis für German Cycling.

Die achtmalige Weltmeisterin, zuvor bereits Fünfte in Sprint und Teamsprint, hatte in der Qualifikation als Zweite zunächst auf Medaillenkurs gelegen. Im Finale büßte die Cottbuserin in 1:04,944 Minuten aber zu viel Zeit ein. Weltmeisterin wurde Hetty von den Wouw. Die Niederländerin stellte in 1:03,121 Minuten einen Weltrekord auf.

Im Omnium der Männer bestätigte Moritz Augenstein aus Dietlingen seine gute Verfassung. Der Scratch-Weltmeister wurde beim Sieg des Spaniers Albert Torres Barcelo guter Fünfter und lag bis zur Schlusswertung auf Medaillenkurs. Ex-Weltmeisterin Franziska Brauße aus Eningen wurde Sechste in der 4.000-Meter-Einerverfolgung in 4:32,924 Minuten. Am Sonntag stehen noch fünf Entscheidungen im Programm.