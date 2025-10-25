Ergebnis 9. Spieltag Kreveser SV deutlich dominant im Spiel gegen SSV 80 Gardelegen II – 4:0
Fußball-Landesklasse 1: Mit einem überzeugenden 4:0 (2:0) ging der Kreveser SV von Coach Robert Engelfried aus dem Spiel mit dem SSV 80 Gardelegen II vom Platz.
Krevese/MTU. Die 61 Besucher auf dem Sportplatz haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Kreveser schlugen die Gäste aus Gardelegen mit 4:0 (2:0) deutlich.
Schon kurz nach Spielstart kam es zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Christian Rosenkranz das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (4.). Die Kreveser legten in der 28. Minute nach. Diesmal war Robert Engelfried der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.
Kreveser SV baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 28
Der Siegeszug der Kreveser brach nicht ab. Minute 63: Krevese traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Rudolph Paul Rosenkranz ein.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Krevese
- Wettbewerb: Landesklasse 1
- Spieltag: 9
Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SSV 80 Gardelegen II kassierte dreimal Gelb. Der Kreveser SV spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte für das Team von Robert Engelfried.
Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Rosenkranz (Krevese) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (87.). Mit 4:0 gingen die Kreveser als Sieger vom Platz. Die Kreveser sicherten sich somit Platz sieben.
Aufstellung und Statistik: Kreveser SV – SSV 80 Gardelegen II
Kreveser SV: Bergmann – Nitzsche (66. Präbke), C. Rosenkranz, Kiebach, Döring, Engelfried (66. Riemann), Zimmermann, Rathke (76. Thiede), R. P. Rosenkranz, Thomsen, Pieper
SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Berezovskyi, Giesecke, Peters, Liebelt (67. Reiner), Werner (90. Roitsch), Kurpiers, Goudou, Osmers (46. Lübke), Lenz (84. Majewski), Wulfänger
Tore: 1:0 Christian Rosenkranz (4.), 2:0 Robert Engelfried (28.), 3:0 Rudolph Paul Rosenkranz (63.), 4:0 Rudolph Paul Rosenkranz (87.); Schiedsrichter: Steffen Lenz (Stendal); Assistenten: Marco Friedrich, Dmytro Sikulskyi; Zuschauer: 61