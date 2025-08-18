Vor den letzten beiden EM-Testspielen gegen Spanien hat Alex Mumbru sein Aufgebot weiter reduziert. Nun muss er noch zwei Spieler streichen.

Christian Anderson gehört nicht mehr zum EM-Kader der deutschen Basketballer.

München - Basketball-Bundestrainer Alex Mumbru hat Youngster Christian Anderson aus dem EM-Kader gestrichen. Der 19 Jahre alte Aufbauspieler gehört nicht mehr zum Aufgebot des Deutschen Basketball Bundes.

Nach dem Supercup in München hat Mumbru nun noch 14 Spieler in seinem Kader. Bis zur Europameisterschaft in Finnland und Lettland (27. August bis 14. September) muss der Nachfolger von Weltmeister-Coach Gordon Herbert noch zwei Akteure streichen. Kandidaten sind Center Leon Kratzer und Point Guard Nelson Weidemann.

Zweimal gegen Spanien

Das deutsche Team trainiert derzeit in München und reist am Mittwoch nach Madrid, wo am Donnerstag (21.00 Uhr/Magentasport) das nächste Testspiel gegen Titelverteidiger Spanien ansteht. Zwei Tage später steigt dann in Köln die EM-Generalprobe erneut gegen Spanien.

Anderson gehörte erstmals zum Kader der deutschen Nationalmannschaft und feierte vor zehn Tagen beim Testspiel in Slowenien sein Debüt im Nationalteam. Zuvor hatte er mit der deutschen U19 in der Schweiz WM-Silber gewonnen.