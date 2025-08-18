Die großen Zeiten von Neymar sind vorbei. Nun gibt es eine ganz bittere Niederlage, die Konsequenzen hat.

Sao Paulo - Diese herbe Niederlage rührte Neymar zu Tränen - und hatte für seinen Coach Konsequenzen. Nach dem 0:6 des FC Santos gegen Vasco da Gama gab der brasilianische Traditionsclub die Trennung von Trainer Cleber Xavier bekannt, der das Amt erst im April übernommen hatte.

Neymar (33), der mit dem FC Barcelona und Paris Saint-Germain stets erfolgsverwöhnt war, hatte nach der Partie noch auf dem Platz geweint und sich anschließend bei den Fans für die schwache Leistung seiner Mannschaft entschuldigt.

Der FC Santos, Heimat-Club von Brasiliens Fußball-Legende Pelé, belegt durch die Niederlage nur Platz 15 in der heimischen Liga und steckt weiter mitten im Abstiegskampf. Für Vasco da Gama erzielte der frühere Kurzzeit-Münchner Philippe Coutinho zwei Treffer.