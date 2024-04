Zweimal Olympia-Gold, dreimal die US-Meisterschaft: Candace Parker hat in ihrer Karriere alles erreicht. Nun ist Schluss. Erhalten bleibt sie den Fans aber dennoch.

Las Vegas - Die zweimalige Olympiasiegerin Candace Parker hat ihren Rücktritt als Basketball-Profi bekannt gegeben und verzichtet auf eine weitere Saison in der WNBA.

„Die Wettkämpferin in mir will immer noch eins mehr, aber mein Herz und mein Körper sagen mir, die Zeit ist gekommen“, schrieb die 38-Jährige, die zu den einflussreichsten Persönlichkeiten in ihrem Sport zählt, bei Instagram.

Parker hat als einzige Frau mit drei verschiedenen Teams die US-Meisterschaft gewonnen. Die Los Angeles Sparks, Chicago Sky und zuletzt die Las Vegas Aces waren zugleich die einzigen WNBA-Teams, für die sie in ihrer 16 Jahre andauernden Karriere auflief. Wegen einer Fußverletzung bestritt sie ihr letztes Spiel am 7. Juli vergangenen Jahres.

Parker war 2008 in die Liga gekommen und im ersten Jahr als „Rookie of the Year“ (Neuling des Jahres) und „Most Valuable Player“ (Wertvollste Spielerin) ausgezeichnet worden. Sie arbeitete bereits zu ihrer aktiven Zeit als TV-Expertin für das US-Fernsehen. Alleine auf der Plattform Instagram folgen ihr eine Million Menschen.