Das Jahr des Alexander Zverev gleicht bislang einer Achterbahnfahrt. Hoch in Melbourne, runter in Südamerika. Wohin geht es in Paris?

Paris - Nach einer bislang durchwachsenen Saison mit Höhen und Tiefen hofft Alexander Zverev bei den French Open auf den großen Wurf. „Ich habe immer Höhen und Tiefen. Ich bin nicht wie Novak Djokovic oder Rafael Nadal, die bei jedem Turnier ins Finale kommen und es meistens gewinnen“, sagte Zverev nach seinem klaren Auftaktsieg in Paris gegen den Amerikaner Learner Tien. „Meine Höhen sind sehr hoch, aber meine Tiefs sind tiefer als bei anderen Top-Spielern“, sagte der Weltranglisten-Dritte über seine Aufs und Abs.

In diesem Jahr erreichte der deutsche Tennisprofi bei den Australian Open das Finale, fiel nach der Niederlage in Melbourne gegen Jannik Sinner aber in ein tiefes Loch mit vielen frühen Niederlagen. Mit dem Titelgewinn in München ging es für Zverev dann wieder weit nach oben, in den Wochen danach setzte es aber erneut frühe Niederlagen in Madrid, Rom und Hamburg.

Hoch oder Tief - was geht in Paris?

„So ist mein Tennis einfach“, sagte Zverev, der nun in Paris wieder durchstarten will. „Ich hoffe, dass meine Höhen hier in den kommenden zwei Wochen höher sind als bei allen anderen“, sagte Zverev. Das würde den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere bedeuten - und damit das höchstmögliche Hoch.