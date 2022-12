Basketball-WM wird am 29. April 2023 ausgelost

Manila - Die im nächsten Jahr anstehende Basketball-Weltmeisterschaft wird am 29. April 2023 in Manila ausgelost, teilte der Weltverband Fiba mit.

Das deutsche Nationalteam um Kapitän Dennis Schröder ist für das Event (25. August bis 10. September) bereits qualifiziert und will nach EM-Bronze im eigenen Land die nächste Medaille einfahren. Das Turnier wird in Japan, Indonesien und auf den Philippinen ausgetragen. Die Delegationen, die im April zur Auslosung reisen, sollen sich die drei Arenen im Großraum Manila vor Ort ansehen können. In Japan und Indonesien gibt es jeweils nur einen Spielort.