Jack Doohan sticht Mick Schumacher im Kampf um ein Alpine-Cockpit aus. Nach sechs Rennen soll die Geduld der Franzosen aber am Ende sein. Flavio Briatores Wunschnachfolger übernimmt demnach.

Berichte: Fahrerwechsel bei Alpine in Imola

Imola - Nach nur sechs Formel-1-Rennen in dieser Saison soll die Zeit von Jack Doohan bei Alpine schon wieder abgelaufen sein. Stattdessen soll der französische Rennstall planen, vom kommenden Grand Prix in Imola den Argentinier Franco Colapinto in das zweite Cockpit neben Pierre Gasly zu setzen.

Das berichteten unter anderem die französische Sportzeitung „L'Équipe“, das argentinische Sportblatt „Olé“ und das Portal „The Race“. Eine Bestätigung dafür gab es nicht.

Der 22 Jahre alte Sohn der australischen Motorrad-Legende Mick Doohan ist einer von vier noch punktlosen Fahrern in dieser Saison. Er war außerdem in einige Unfälle verwickelt. Jack Doohan hatte sich vor dieser Saison im Kampf um ein Stammcockpit bei den Franzosen auch gegen Mick Schumacher durchgesetzt.

Wunschnachfolger steht bereit

Alpine-Chefberater Flavio Briatore war schon lange mit dem Australier unzufrieden und soll ihn demnach vor dem Grand Prix der Emilia-Romagna am 18. Mai durch Wunschnachfolger Colapinto ersetzen. Der 21-Jährige war in der zweiten Hälfte der vergangenen Saison für Williams zum Einsatz gekommen. Er hatte sogar fünf Punkte geholt, aber anschließend kein Cockpit bekommen.