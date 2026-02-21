Kommt er oder nicht? Italienischen Medien zufolge fliegt US-Präsident Donald Trump nicht zu den Winterspielen nach Mailand. Die Sicherheitsbehörden bleiben dennoch wachsam.

Mailand - US-Präsident Donald Trump kommt italienischen Medienberichten zufolge wohl doch nicht für einen Kurzbesuch der Olympischen Winterspiele nach Italien. Die Zeitung „Corriere della Sera“ berichtete, dem US-Konsulat in Mailand sei eine Absage mitgeteilt worden. Zuvor gab es Gerüchte, Trump wolle am Sonntag nach Mailand reisen, um das Eishockey-Finale der Männer zu verfolgen. Dort treffen die USA auf Kanada.

Sicherheitsmaßnahmen bleiben trotzdem bestehen

Italienische Medien berichteten Anfang der Woche, die lokalen Sicherheitsbehörden hätten sich auf eine mögliche Visite des US-Präsidenten vorbereitet. Nach Angaben des „Corriere della Sera“ bleiben die bislang vorbereiteten Sicherheitsmaßnahmen jedoch vorerst bestehen - „auch für einen möglichen und plötzlichen Kurswechsel“, meldete das Blatt nun weiter.

Vor wenigen Tagen hieß es noch, Trump wolle bei einem Einzug des US-Teams ins Eishockey-Finale nach Mailand reisen und anschließend an der Abschlussfeier in Verona am Sonntagabend teilnehmen. Eine offizielle Bestätigung aus den USA für solche Pläne gab es jedoch nicht. Auch das Internationale Olympische Komitee (IOC) hielt sich bedeckt. Ein Sprecher sagte damals, das IOC äußere sich nicht zu Reisen von Staatsoberhäuptern.