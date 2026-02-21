Der Burger BC 08 I unter Leitung von Coach Tim Kolzenburg feierte einen deutlichen Erfolg über den SV Eintracht Salzwedel 09 I mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-Landesklasse 1-Partie.

Burg/MTU. Die 103 Besucher des BBC 08 Parkstadions (Pl. 2) haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Burger schlugen die Gäste aus Salzwedel mit 4:0 (1:0) deutlich.

Erik Teege traf für den Burger BC 08 I in Minute 17 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Kurz nach der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I steckte zweimal Gelb ein (50.). Der Burger BC 08 I hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Tim Kolzenburg. In der zweiten Halbzeit setzte Burg noch einen drauf: In Minute 77 wurde ein weiteres Tor durch Luca Jannes Schulz erzielt.

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der Burger BC 08 I musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 81: Burg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Schulz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 16

Bereits zwei Spielminuten darauf konnte Denis Neumann (Burg) den Ball über die Linie bringen (83.). Mit 4:0 verließen die Burger den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: Burger BC 08 I – SV Eintracht Salzwedel 09 I

Burger BC 08 I: Klötzer – Grisgraber, Parpart (68. Schulz), Kersten (56. Engel), Schlitte, Teege (56. Saage), Thiede (84. Baas), Siebert, Jürgen, Neumann, Wehrmann (84. Rusche)

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Ali, Gueta, Eisert, Krietsch, Wazar Hasan, Wulff, Kummert, Hentschel, Krubert (82. Lemke), Müller

Tore: 1:0 Erik Teege (17.), 2:0 Luca Jannes Schulz (77.), 3:0 Luca Jannes Schulz (81.), 4:0 Denis Neumann (83.); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Nils Lehmann, Ole Bennet Becker; Zuschauer: 103