Hochfilzen - Biathlet Philipp Nawrath hat beim Weltcup im österreichischen Hochfilzen erneut eine Topleistung abgerufen, seinen nächsten Podestplatz aber verpasst. Der 31-Jährige räumte im Sprint alle zehn Scheiben ab und kam als Achter ins Ziel. Nach zehn Kilometern hatte Nawrath, Sprint-Dritter beim Saisonstart in Kontiolahti, 22 Sekunden Rückstand auf den siegreichen Norweger Johannes Thingnes Bö.

Der Rekord-Weltmeister feierte trotz einer Strafrunde seinen 77. Weltcup-Erfolg und verwies mit 4,2 Sekunden seinen fehlerfreien Teamkollegen Sturla Holm Laegreid auf Rang zwei. Dritter wurde der Franzose Fabien Claude (0 Fehler/+ 6,8 Sekunden). Nawrath geht damit in aussichtsreicher Position in die Verfolgung am Samstag (14.45 Uhr/ZDF und Eurosport).

„Mit einer perfekten Schießleistung rechnet man sich schon die Top sechs aus. Es war heute hart auf der Runde. Ich war nicht mehr ganz so frisch in den Beinen. Dennoch bin ich voll zufrieden“, sagte Nawrath im ZDF.

Für die anderen Deutschen lief es nicht so gut: Einzig Justus Strelow (1/+ 59,6 Sekunden) schaffte es als 17. noch in die Top 20. Philipp Horn (2/+ 1:33,03 Minuten) wurde 32., Weltcup-Debütant Simon Kaiser (3/+ 1:43,7 Minuten) kam als 38. ins Ziel. Johannes Kühn (4/+2:24,2 Minuten) belegte Rang 59 und schaffte geradeso den Sprung ins Verfolgungsrennen. Das findet ohne Danilo Riethmüller (5/+ 2:40,7 Minuten), in der Vorwoche in Finnland noch Vierter im Massenstart, statt. Er kam nicht über den enttäuschenden Platz 73 hinaus.