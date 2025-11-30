Deutschlands Biathlon-Team wartet noch auf den ersten Podestplatz des Olympia-Winters. In Schweden kommen Marlene Fichtner und Lucas Fratzscher aber ganz dicht heran.

Östersund - Lucas Fratzscher und Marlene Fichtner haben den ersten Podestplatz des deutschen Biathlon-Teams im Olympia-Winter hauchdünn verfehlt. Im Single-Mixed belegte das Duo beim Weltcup in Östersund den vierten Platz. Erst im Zielsprint ließ sich Fichtner noch von der Französin Camille Bened überholen. Nach insgesamt nur drei Nachladern fehlten 0,5 Sekunden zum dritten Rang. Den Sieg sicherte sich Schweden überlegen vor Norwegen.

Für den 31 Jahre alten Thüringer Fratzscher und die neun Jahre jüngere Bayerin Fichtner war der gemeinsame Einsatz im Weltcup etwas Besonderes, denn auch privat sind beide ein Paar. Sie zeigten am Schießstand starke Leistungen und überzeugten gegen starke Konkurrenz auch in der Loipe.

Preuß wird vor dem Einzel geschont

Am Samstag hatte die deutsche Männerstaffel beim Sieg Norwegens den vierten Platz belegt. Die Frauen um Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß waren nach insgesamt drei Strafrunden nicht über Platz elf hinausgekommen. Preuß wurde in den Mixed-Wettbewerben ebenso geschont wie die sonstigen Stammkräfte Vanessa Voigt, Selina Grotian, Philipp Nawrath und Danilo Riethmüller. Am Dienstag wird der Weltcup mit dem ersten Einzelrennen des Winters fortgesetzt.