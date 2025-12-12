Hochfilzen - Die deutschen Biathletinnen Vanessa Voigt und Anna Weidel haben zum Auftakt des zweiten Saison-Weltcups in Hochfilzen die Olympia-Norm geknackt. Beim Sieg der Französin Lou Jeanmonnot lief die fehlerfrei schießende Voigt als beste Deutsche auf Rang sieben (+ 37,7 Sekunden). Auch Weidel traf alle zehn Scheiben und hatte nach 7,5 Kilometern als Achte 42 Sekunden Rückstand auf die Siegerin. Zweite wurde die Norwegerin Maren Kirkeeide (1 Fehler/+ 15,3 Sekunden) vor Anna Magnusson aus Schweden (0/+ 16,1 Sekunden).

Den Sprung in die Verfolgung am Sonntag (14.45 Uhr/ARD und Eurosport) schafften auch die anderen vier Deutschen, wenngleich sie im Sprint weit hinten im Feld landeten. Marlene Fichtner wurde trotz fehlerfreien Schießens nur 44., nach je vier Strafrunden mussten sich Janina Hettich-Walz und Julia Tannheimer mit den Plätzen 53 und 54 zufriedengeben. Julia Kink schaffte es als 59. gerade so in das Jagdrennen der besten 60. Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß und Selina Grotian fehlten nach Corona-Infektionen.

Verurteilte Simon zurück

Derweil kehrte die wegen Betruges verurteilte Französin Julia Simon nach ihrer Sperre zurück. Die zehnmalige Weltmeisterin hatte aber nach einem Fehler in ihrem ersten Saisonrennen als 19. mehr als eine Minute Rückstand auf die Spitze. Die 29-Jährige war wegen einer Kreditkartenaffäre am 24. Oktober zu einer dreimonatigen Haftstrafe auf Bewährung und einer Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro verurteilt worden. Der französische Skiverband hatte sie mit einem sechsmonatigen Wettkampf- und Trainingsverbot belegt - allerdings fünf Monate davon auf Bewährung.